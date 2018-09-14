В Сочи сыграют в теннис в стиле «ретро»

16 сентября на курорте состоится винтажный турнир. Соревнования посвящены столетию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи - ВЛКСМ, которое в России отметят в октябре. Турнир решено провести под девизом- «Я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно!»

- Особенность турнира заключается в том, что игроки выйдут на корт в белой форме, а пасовать будут деревянными ракетками и белыми мячами фирмы Wilson, - сообщает администрация Сочи.

К участию приглашаются все желающие ветераны-комсомольцы. В настоящее время подано уже более 20 заявок из Сочи и других городов. Важное условие участия в теннисном турнире - наличие комсомольского значка и комсомольского билета, который и станет входным. Победителям будут вручаться ценные призы и кубки, а гостей ждут вкусные угощения на свежем воздухе.

Ирина СИЗОВА