Гонки Формулы-1 покажут в горах Сочи

Специальный парк болельщиков для поклонников королевских гонок откроется на высоте 560 метров над уровнем моря, на курорте «Роза Хутор». На огромном экране любители скорости и рева моторов смогут увидеть прямые трансляции захватывающих сражений пятого Гран-При России и обсудить их в компании единомышленников.

- Болельщиков легендарного чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам ждут различные тематические активности, конкурсы, мастер-классы. Запланирована интересная шоу-программа, будет работать специальная фотозона, - сообщили на курорте «Роза Хутор».

Гонки Формулы-1 в Сочи пройдут с 27 по 30 сентября. На самом современном автоспортивном комплексе Европы вновь соберутся 20 лучших гонщиков планеты из 10 команд. Россию будет представлять Сергей Сироткин, выступающий в составе Williams. Гонками поддержки станут любимые болельщиками гоночные серии Formula 2 и GP3. Открытие парка болельщиков Формулы-1 на «Роза Хутор» намечено на 10:00, 28 сентября. Работать площадка будет весь гоночный уикэнд до 20:00.

Ирина СИЗОВА