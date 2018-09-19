В Кубанском ГАУ пройдет легкоатлетический забег «Бегу с КубГАУ» в рамках проекта «Спорт для нас»

20 сентября 2018 года в 10:00 в Кубанском государственном аграрном университете состоится уникальный спортивный легкоатлетический забег «Бегу с КубГАУ». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Спорт для нас», который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организации высшего образования в 2018 году. Основная цель проекта – популяризация массового спорта. Участниками станут 1100 человек: среди них студенты КубГАУ, проживающие в 20-ти общежитиях университета, профессорско-преподавательский состав, ректорат, а также партнеры вуза, представители администрации Краснодарского края, известные спортсмены Кубани. На проекте будут работать более 100 волонтеров Кубанского ГАУ. Они уже получили опыт на городских забегах с «Высшей лигой» и теперь готовы применить полученные знания в родном университете. Все участники забега получат футболку с логотипом проекта, воду, порядковый номер, а также именные грамоты. Победителям вручат ценные призы.