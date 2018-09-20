На Кубани приставы завоевали серебро в межведомственном биатлоне

Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю достойно выступили на межведомственных соревнованиях по биатлону. Спортивное мероприятие прошло на полигоне ГУ МВД России по Краснодарскому краю в станице Григорьевской и собрало команды многих государственных структур.

УФССП России по Краснодарскому краю представляли пять судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Они соревновались с другими госслужащими в беге на километровой дистанции и в меткости стрельбы по спортивным мишеням.

Результатом соревнований стало то, что команда УФССП России по Краснодарскому краю заняла второе место. Кроме того, по количеству баллов судебный пристав по ОУПДС Илья Денисенко занял третье место в личном зачете. Поздравляем спортсменов!