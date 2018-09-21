Уборка на бегу

Новый вид спорта пришел к нам из Швеции. Плоггинг — это, по сути дела, обычная утренняя пробежка, но с пакетом для мусора в руках. Другими словами, плоггинг представляет собой некий гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии.

Само слово «плоггинг» означает процесс сбора мусора во время пробежки. Новое увлечение для тех, кто ведет активный образ жизни, к которому уже присоединились жители нескольких европейских стран. Постепенно к этому приходит и Россия.

Считается, что за тридцать минут пробежки бегун теряет почти триста килокалорий. Но одновременно собирается и определенное количество мусора. Таким образом, выигрывают и люди, и экология. Обычный плоггер похож на некоего атлета на охоте: бегун останавливается при виде фантиков, рваной упаковки и другого мусора и подбирает его.

Кто же придумал этот фитнес-тренд? Шведский эколог Эрик Альстрем. Отдыхая на горнолыжном курорте, он смог насладиться потрясающей природой, а когда после отпуска вернулся в Стокгольм, то был потрясен обилием мусора в городе. Огромное количество мусора напомнило свалку — и он начал заниматься плоггингом.

В целом шведы не собираются ограничиваться только сбором мусора во время занятий спортом. Эрик Альстрем и остальные поклонники этого движения стараются при помощи плоггинга привлечь внимание к проблемам экологии в целом. Призывают людей не мусорить, а также постараться полностью отказаться от пластика. Ведь именно из-за его мелких частиц, которые проникают в организм, страдают люди и животные.

Как правило, шведы устраивают забеги там, где люди сорят чаще всего: в парках, на окраинах населенных пунктов и набережных. Впрочем, в этой стране мусор еще нужно отыскать, потому как Швеция добилась почти стопроцентной переработки отходов.

Плоггинг сродни интервальным тренировкам с длительными паузами, которые помогают сжигать жир. Кроме того, собирая мусор, люди наклоняются и приседают, давая телу разнообразную нагрузку.

Бег в плоггинге отличается разнообразием. Когда человек останавливается, чтобы нагнуться за валяющимся мусором, или приседает, чтобы достать его из труднодоступных мест, то получается бег с комплексной нагрузкой. В этот момент работают разные группы мышц. Когда мешок наполняется, также появляется дополнительная нагрузка на мышцы.

В целом пробежка превращается в настоящую экологическую акцию, которая помогает сделать окружающее пространство чище. Плоггинг — азартный спорт, и с каждой новой пробежкой желание собрать как можно больше мусора неуклонно растет.

Первый официальный плоггинг в Москве прошел 29 апреля этого года в парке имени Шкулева и назывался «Чистый забег». Акция собрала жителей столицы в возрасте от шести до шестидесяти лет. Бегуны получили перчатки, мешки для сбора мусора и стартовые номера. Взрослые бежали дистанцию пять километров. В результате участники экологического соревнования собрали двадцать пятидесятикилограммовых мешков мусора.

В других регионах России также постепенно стали проводить старты плоггинга: в Челябинске — семейные, в Кургане — возле Дома престарелых, в Кемерове состоялся фитнес-субботник. И глава Карелии Артур Парфенчиков испытал на себе модный тренд. В социальной сети он заметил, что во время плоггинга ему пришлось наклоняться за мусором пятьдесят — семьдесят раз, а это отличная физическая нагрузка. Артуру Парфенчикову понравился новый тренд, и он сказал, что такие занятия не только улучшают физическую форму, но и поднимают настроение, заряжают позитивными эмоциями.

Число неравнодушных к сохранению чистой природы плоггеров растет в Москве и Санкт-Петербурге, Челябинске и Нижнем Новгороде, Красноярске и Екатеринбурге, Саратове и Жуковском. Летом этого года тридцать спортсменов пробежали по набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Инициатором забега стали известные российские спортсмены. А в Ленинградской области организация по сбору раздельного мусора даже публикует для плоггеров адреса своих контейнеров по сбору мусора.

Фитнес-трендом стали интересоваться и крупные компании. Плоггеров поддержали активисты Plastic Patrol — масштабной кампании по избавлению Мирового океана от загрязнения пластиком. Постепенно направление превращается в большую экологическую акцию, которая в будущем может внести весомый вклад в сохранение благоприятной экологической ситуации на планете.

Количество мусора с каждым годом увеличивается. Большая его часть не перерабатывается и даже не доезжает до полигонов захоронения. Пластик будет лежать четыреста и более лет. Примерно такой срок его разложения приводят экологи. Но самое скверное то, что при этом пластик выделяет токсические вещества, нанося непоправимый вред окружающей среде, поэтому экологические организации поддерживают новый вид фитнеса.

Этой весной жители Красноярска присоединились к масштабному спортивно-экологическому движению плоггинга. Несколько сотен бегунов решили не просто заниматься спортом, но еще и убирать мусор. Популяризаторами плоггинга в городе выступили заядлые любители бега Евгений Баранников и Валентина Чигрина. Спортом занимаются они давно, часто участвуют в соревнованиях в Европе и, конечно, одними из первых узнают о самых современных тенденциях.

Сегодня в движение плоггеров активно влились студенты красноярских вузов, которые неравнодушны к сохранению окружающей среды. Двенадцатого мая во время очередной экологической акции было собрано 160 мешков с мусором. Евгений Баранников считает: нужно прививать детям с самых маленьких лет, что весь мир — это для них. Но пользоваться им необходимо правильно и оставлять его после себя стоит абсолютно таким же.

Руководитель областного Управления молодежной политики Аян Сакошев надеется, что новый мировой тренд станет популярным и в Казахстане. Молодежные объединения в области уже активно подключаются к плоггингу. Юное поколение с интересом начинает все положительные идеи, пропагандирующие здоровый образ жизни, защиту окружающей среды и заботу об экологии.

Жители города Черемхово устроили соревновательную пробежку на территории лыжной базы и параллельно собрали мусор вдоль трассы. Инициатором и организатором соревнований стал спортсмен и активист Сергей Тимофеев, который считает, что «плоггинг — это одновременно и здоровый образ жизни, и забота об окружающей среде. Обычный бег трусцой превращается в экологическую акцию, которая помогает сделать город и его окрестности чище».

Участники соревнований не ожидали, что их «улов» будет таким большим. За час было собрано больше 140 килограммов мусора: стеклянные и пластмассовые бутылки, битое стекло, целлофановые пакеты, старые помятые ведра и многое другое. Всё большее количество людей выбирает плоггинг в качестве активного хобби. В то время, пока социально ответственные люди выходят на пробежки с мешками для мусора в руках, многие предпочитают перекладывать ответственность за чистоту окружающей среды на чужие плечи. И это происходит сплошь и рядом.

Есть среди плоггеров и своеобразные чемпионы. Например, английский писатель и юморист Дэвид Седарис в погоне за мусором наматывает по шестьдесят тысяч шагов день в родном графстве Суссекс. И до того преуспел в поддержании чистоты, что власти назвали в его честь мусоровоз.

Реализовать любовь к спорту и природе можно не только на суше. В мире набирают популярность экокайакинг и экодайвинг, работающие по той же схеме, что и плоггинг, но только в воде. Считается, что за сорокапятиминутную прогулку на лодке можно собрать несколько килограммов пластиковых бутылок, пластиковых пакетов, рыболовных сетей и прочий мусор, попутно затрачивая на физически усилия 250—300 килокалорий в час. Ясное дело, такое количество мусора можно собрать только там, где он есть.

А вот челябинец Эльбрус Нигматуллин, обладатель четырех титулов «Самый сильный человек России» намерен развивать в Челябинской области еще один экологический вид спорта. По его мнению, сенокошение — отличный экологический вид спорта, который может быть интересен многим.

Кстати, Нигматуллин принял участие в VII Международном турнире косарей в Свердловской области, где свое мастерство продемонстрировали 75 команд, в том числе, зарубежные гости из Франции, Беларуси, Словакии, Черногории.

Есть различные виды отдыха, и к одному из экологических можно отнести караванинг — путешествие, связанное с передвижением и проживанием в доме на колесах. Сама его идея во многом — быть ближе к природе. Отдых в домах на колесах, как никакой другой, предоставляет возможность непосредственного общения с природой, и его влияние на повышение экологической культуры очевидно. Караванинг — это связь и общение с природой, проявление заботы о ней, способ соприкоснуться с природой, понять ее и самим стать духовно богаче.

Караванинг — это в какой-то мере экотуризм. Отдых на природе и с природой. В Европе и Америке производители домов на колесах и владельцы автокемпингов осознают необходимость защиты окружающей среды и природных ресурсов для здоровья и жизни людей. Компании, работающие в этой отрасли, убеждены, что инновации, разработки экологически безопасного оборудования — это залог успешного ведения бизнеса.

В Европе существует несколько организаций, которые посредством караванинга борются за чистоту окружающей среды. Они проводят работу с владельцами кемпингов и баз отдыха: на специальных семинарах рассказывают о том, как обустраивать экологически чистые места для отдыха.

Какие же требования выдвигаются месту для отдыха на природе? В их числе правильная переработка и утилизация отходов, использование энергосберегающих приборов, экономия воды, правильная обработка отработанной жидкости, чтобы не навредить почве, а также использование тех материалов, которые также не навредят земле. Правила несложные, и если их соблюдать, то никакого вреда окружающей среде сторонники автокараванинга не нанесут. Это и будет их вкладом в защиту экологии.

Михаил МУСАЕВ