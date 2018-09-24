ФК «Сочи» сыграл вничью с «Тамбовом»‍

В матче 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошел в воскресенье в Сочи на стадионе «Фишт», сочинская команда не смогла переиграть клуб «Тамбов»

Тамбовская команда вышла на поле в качестве лидера сезона, но сочинцы сумели остановить наступательный натиск гостей. Правда, и сами забить не смогли. Игра завершилась со счетом 0:0.

После 13-ти туров ФК «Сочи» набрал 17 очков и занял десятое место в турнирной таблице ФНЛ.

В следующем матче «Сочи» 30 сентября сыграет на выезде с «Чертаново».