Спортсмены Горячего Ключа одержали победу

Победу на первенстве Краснодарского края по тяжелой атлетике одержали спортсмены Горячего Ключа. Сборная города собрала на турнире целый урожай медалей. В Анапское Сукко на первенство края съехались почти 200 спортсменов со всей Кубани. Традиционный турнир был посвящен памяти Заслуженного тренера СССР Юрия Саркисяна – уникального человека в кубанском спорте. Он прошел войну, и в спорте действовал с таким же напором и решительностью, как и под огнем врага. Он был самоотверженным, упорным, воевал и побеждал, и своим ученикам прививал эти качества.

Завидное упорство на этом турнире проявили и члены сборной Горячего Ключа. Выступали мальчики и взрослые мужчины без возрастных ограничений. Никифор Панайотиди и Олег Валунтас завоевали золотые медали, Айказ Чолокян, Александр Петросян, Виктор Паньков, Евгений Корогод стали серебряными призерами, Евгений Чистяков, Леонид Коробейников, Руслан Пчегатлук, Александр Мкртчян, Крикор Тозлян взяли по бронзе. Отличилась и единственная девушка в команде Анастасия Сенчихина, выполнив первый взрослый разряд.

В результате в общем зачете команда мужчин Горячего Ключа заняла первое место, а команда юношей – второе. "Поздравляю и благодарю за прекрасное выступление! Защитили честь родного города!",- поздравил спортсменов глава ГК Иван Федоровский на своей странице в «Фейсбук».