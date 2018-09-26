Финал Чемпионата России по ралли пройдет в Горячем Ключе

С 4 по 7 октября лучшие гонщики страны будут бороться за титул чемпиона в гонке «Предгорья Кавказа-2018».

Гонка совместит финалы Чемпионата России сезона 2018 года и Кубка России по авторалли. Общая дистанция трассы «Предгорья Кавказа» образца 2018 года составит 534,5 км, из которых на спецучастки отведено 126 км.

6 октября с 16-50 до 18-50 ралли пройдет на а/д Горячий Ключ – Хадыженск между п. Кутаис и Асфальтовая гора. С 18-00 до 20-30 в тот же день гонщики проедут по дороге Горячий Ключ – Калужская. Обеспечивать безопасность участников и зрителей гонки будут бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Прием заявок на участие в гонке открыт до конца дня 29 сентября.