Чтобы спорт был доступным

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно с вице-губернаторами и мэром Краснодара Евгением Первышовым осмотрел в краевом центре территории возле двух соседних школ — №20 и №37 по улице Сормовской, где планируется возвести спортивный комплекс площадью восемьсот квадратных метров.

— Муниципалитетам необходимо выделять свободные земельные участки под спортивные объекты возле школ, но и требование о поиске дополнительных мест под многофункциональные площадки не отменяется. Использование ближайших к школам территорий только частично решает эту задачу, а нам важно, чтобы каждый желающий имел возможность заниматься спортом. Это обязательное требование,— акцентировал Вениамин Кондратьев.

В новом спортивном комплексе будут созданы современные условия для занятий игровыми и другими видами спорта. Это также позволит в полной мере выполнить образовательный стандарт — три часа уроков физкультуры в неделю. Во внеурочное время в комплексе будут открыты секции спортивных школ для всех желающих. По словам губернатора, городу и в целом краю нужно больше таких спортивных сооружений.

Как уточнил Евгений Первышов, в краевой столице на пришкольных территориях планируют построить четыре многофункциональных спорткомплекса. Возможное расположение спортивных объектов — около школ №20, 37 и на территории еще двух школ — №84 и лицея №4.

— Мы отобрали несколько школьных территорий, достаточно больших по площади, которые позволяют возвести спортивные залы, где учащиеся и жители соседних микрорайонов смогут заниматься круглогодично. При этом в каждой школе сохраняются стадионы и открытые площадки для тренировок,— подчеркнул Евгений Первышов.