И снова Хемилтон...

Президент России Владимир Путин вручил награду победителю "Формулы-1" Гран-при России в Сочи. Посещение королевских гонок уже стало хорошей традицией для главы российского государства. Как и побеждать для Льюиса Хэмилтона. В третий раз из пяти сочинских гонок британец взошел на верхнюю ступень пьедестала. Президент России отметил уже "привык" награждать пилота.

- В этот раз я не буду поливать вас шампанским, это был кто-то другой, - пошутил Хэмилтон.

- Ничего страшного в участии в этой традиции не вижу, - улыбнулся Владимир Путин и вручил победителю награду. Но все же бутылки с шампанским спортсменам раздали лишь после того, как, как высокопоставленные гости покинули подиум.

Гонки в Сочи стали традиционно-счастливым местом для команды «Мерседес». Вторую ступень пьедестала, рядом с Хэмилтоном, занял его товарищ по команде Валттери Боттас. Третьим стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, отставший от победителя на 50 очков.

- Я рад приехать в Россию. Здесь потрясающая погода, великолепные болельщики. Это был замечательный уик-энд для команды: она отлично поработала, добившись серьёзного преимущества над Ferrari. Хотя это было сложно, я надеюсь, что они гордятся машиной и результатом, которого мы добились, - поделился впечатлениями победитель гонки «Формулы-1» в Сочи Льбис Хэмилтон.

Особое внимание трибун было приковано к выступлению российского гонщика команды «Уильямс» Сергея Сироткина. К сожалению, домашний этап сложился для него очень неудачно. Из-за быстрого износа резины Сергей не смог обогнать своих ближайших соперников и финишировал последним.

- Мы оказались в такой ситуации на самой необгонной трассе сезона, я ничего не мог сделать, и это было очень больно, если честно, - поделился с журналистами Сергей Сироткин.

По мнению экс-пилота «Формулы-1» из России Виталия Петрова сегодня у Сергея просто нет возможности побеждать. Сделать это ему не позволяет сама машина.

- Это дебютный сезон для Сергея, поэтому, пускай привыкает к команде, осваивается. Ничего страшного, - пояснил Виталий Петров.

Сергей стал третьим пилотом из России за всю историю «Формулы-1». Особую радость у болельщиков вызвала новость о возвращении в состязания Даниила Квята. В сезоне-2019 он будет выступать на королевских гонках в составе команды Toro Rosso.

- Мне особенно приятно вернуться в команду, которую я знаю очень хорошо. В Toro Rosso я всегда чувствовал себя как дома. Я никогда не переставал надеяться, что снова вернусь в гонки. Я приложу все усилия, чтобы оправдать ожидания,— отметил Даниил Квят.

В «Формуле-1» становится больше не только российских пилотов, но и зрителей. В этот раз за королевскими гонками в Сочи на трибунах следили более 50 тысяч любителей скорости и рева моторов.

Ирина СИЗОВА