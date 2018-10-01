Вертикальный километр в горах Сочи

Этап Кубка России по альпинизму пройдет в горах Сочи. Ежегодные состязания «Rosa Vertical Kilometer» в дисциплине «скайраннинг - вертикальный километр» состоятся на курорте «Роза Хутор» 6 октября. Скайранниг - бег на высоте - представляет собой способ передвижения по горной местности на высоте выше двух тысяч метров над уровнем моря по рельефу. Трасса состязаний не сложнее второй категории сложности по альпийской классификации уклоном не превышает 40 градусов. Скайраннинг подразделяется на несколько дисциплин: SkyMarathon (высотный марафон), SkyRace (Высотная Гонка) и VerticalKiloмeter (Вертикальный Километр) - забег с перепадом высоты 1000 метров дистанцией не более пяти километров. Организаторами этого спортивного события на курорте «Роза Хутор» являются Федерация альпинизма России совместно с Федерацией альпинизма Краснодарского края.

- Участникам восхождения предлагаются несколько классов, отличающихся уровнем сложности и требованиями к подготовке. Однако, все они, должны подняться по вертикали на один километр. Возможно индивидуальное участие, семейными командами, предусмотрена отдельная номинация для спортсменов старше 45 лет. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более ста человек. Финиш соревнований будет расположен на Роза Пик, на высоте 2320 метров, - поделились на курорте «Роза Хутор».

Победители «Rosa Vertical Kilometer» получат памятные призы, а все участники, преодолевшие дистанцию – специальную медаль. Партнёрами соревнований выступают компании Альпиндустрия, DeliLabs, Muzzy.ru и другие. Льготные условия проживания для участников забега обеспечивает отель Rosa Ski Inn.

Ирина СИЗОВА