С 6 по 10 октября на олимпийском комплексе трамплинов «Русские Горки» в Сочи пройдет Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Комплекс трамплинов ФГБУ «Юг Спорт» в Красной поляне готов принять лучших прыгунов страны. Соревнования пройдут у мужчин и женщин, а также в командной дисциплине. Своими полетами нас порадуют 120 летающих лыжников.

На соревнованиях будут выступать лидеры сборной России: Денис Корнилов, Евгений Климов, который является лидером Летнего Гран-при 2018 года в общем зачете. Среди женщин - лидеры нашей сборной: Ирина Аввакумова, серебряный призер Кубка мира в общем зачете 2017 года и 4-я на Олимпийских Играх 2018 года, Баранникова Анастасия 6-я в общем зачете Летнего Гран-при 2017 года, Софья Тихонова - чемпионка мира среди юниоров 2015 года.

Для зрителей вход бесплатный, трибуны рассчитаны на 6000 человек. Всех любителей спорта - сочинцев и гостей города - приглашаем посетить соревнования. Добраться до комплекса трамплинов можно из Сочи и Адлера на электричке «Ласточка» или автобусах №105 и 135 до станции "Вокзал Эсто-Садок", далее до комплекса трамплинов «Русские Горки» работает канатная дорога.

Программа чемпионата:

6 октября (суббота) 13.45 – Официальная тренировка Трамплин К95. Женщины 15.00 – Официальная тренировка Трамплин К95. Мужчины

7 октября (воскресенье) 13.45 - Соревнования Трамплин К95. Женщины. 15.30 - парад открытия Чемпионата России, церемония награждения женщины 16.00 - Соревнования Трамплин К95. Мужчины

Церемония награждения по окончанию соревнований в зоне выката трамплина

8 октября (понедельник) 10.00 – Официальная тренировка Трамплин К125 Мужчины. 15.00 - Семинар

9 октября (вторник) 10.00 – Соревнования Трамплин К125 Мужчины. Церемония награждения по окончанию соревнований в зоне выката трамплина

10 октября (среда) 10 00 - Соревнования Трамплин К125 Мужчины, команды. Церемония награждения по окончанию соревнований в зоне выката трамплина

Официальные рекорды трамплина К-95:

У мужчин: 108 метров, установлен чешским прыгуном Лукасом Хлавой в 2012 году. У женщин: 106 метров, установила японка Сара Таканаши в 2012 году.

Официальный рекорд трамплина К-125: 139 метров установил польский прыгун Камил Стох на Олимпийских играх в 2014 году. Самые далекие прыжки с трамплина К-125 совершали наши спортсмены Дмитрий Васильев и Михаил Максимочкин 144,5 метра. Летний рекорд трамплина К-125 установил Дмитрий Васильев на Чемпионате России 2016 147.5 метра.