Кубанские спортсмены поборются за медали

С 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе пройдут Юношеские Олимпийские игры, которые соберут успешных атлетов в возрасте от 14 до 18 лет со всей планеты.

Это уже третий подобный турнир, проводимый под эгидой Международного олимпийского комитета. До этого аналогичные соревнования проходили в 2010 году в Сингапуре и в 2014 году в Нанкине.

— Россия командирует в Аргентину 94 спортсмена. Представители Краснодарского края составляют десятую часть национальной сборной,— сообщили в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

В соревнованиях примут участие кубанские баскетболисты Никита Ремизов и Хасан Кипкеев, легкоатлетки Олеся Солдатова и Виолетта Игнатьева, акробат Анатолий Сливков, каратист Роберт Авакимов, дзюдоист Абрек Нагучев, представители пляжного волейбола и гандбола Денис Шекунов и Анастасия Скрипка, а также Анастасия Шамонова, которая будет отстаивать честь страны и региона в боксерских поединках.