Первое серебро — наше!

Туапсинский дзюдоист завоевал серебро Юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Буэнос-Айресе. В соревнованиях принимают участие почти четыре тысячи атлетов в возрасте от 14 до 18 лет со всей планеты.

— Туапсинец Абрек Нагучев выступил первым из кубанцев. Дзюдоист дошел до финала, где встретился с представителем Азербайджана Вугаром Талибовым. В главной схватке Игр Абрек стал вторым,— сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Кубани.

Напомним: в составе российской сборной край представляют десять спортсменов — это баскетболисты Никита Ремизов и Хасан Кипкеев, легкоатлетки Олеся Солдатова и Виолетта Игнатьева, акробат Анатолий Сливков, каратист Роберт Авакимов, дзюдоист Абрек Нагучев, волейболист Денис Шекунов, гандболистка Анастасия Скрипка, а также Анастасия Шамонова, которая отстаивает честь страны и региона в соревнованиях по боксу.