Необычный полумарафон состоялся в Сочи

По главной гоночной трассе страны, где недавно прошли заезды «Формулы-1» на этот раз промчались спортсмены с безграничными возможностями. Они стали участниками Международного полумарафона на спортивных колясках Рецепт-Спорт. На трассу «СочиАвтодрома» вышли 26 атлетов из шести стран мира: России, Франции, Венесуэлы, Армении, Казахстана и Зимбабве. Организаторами полумарафона являются Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) и Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» при поддержке Администрации города Сочи.

- Легкая атлетика на колясках – яркое и захватывающее зрелище на всех международных соревнованиях. Наш полумарафон – прекрасная возможность для каждого спортсмена проявить себя на такой знаменитой трассе, как «Сочи Автодром». Необходимо проводить в России как можно больше подобных соревнований, которые предоставляют спортсменам возможность повышать свою квалификацию и обмениваться опытом с коллегами из разных стран и регионов России. Спорт для людей с инвалидностью является источником жизни, дает возможность закалить свой дух через занятия спортом и занимать активную жизненную позицию по многим вопросам жизнедеятельности. Наш полумарафон способствует развитию паралимпийского движения в России, успеху нашей сборной на международной арене, - отметил председатель Всероссийского общества инвалидов, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.

Основными задачами полумарафона являются развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью; популяризация и развитие гонок на спортивных колясках среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата; активизация деятельности организаций, которые проводят работу по реабилитации и интеграции в общество инвалидов; международное сотрудничество; укрепление связей между физкультурно-спортивными организациями инвалидов. Протяженность трассы составляет 21 километр, максимальная скорость движения спортивных колясок около 40 километров в час. Все участники стартуют одновременно, проходят восемь кругов. В этом году победу среди мужчин одержал Алексей Быченок (Россия) со временем 45 минут 38 секунд. У женщин лучший результат показала россиянка Наталья Кочерова. Ее результат - 52 минуты 26 секунд.

Ирина СИЗОВА