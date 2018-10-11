Мастерство на авторалли

Первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев провел заседание оргкомитета, на котором обсудили подготовку к чемпионату и Кубку России по классическому ралли «Предгорья Кавказа-2018».

Заезды спортивных автомобилей будут проходить с 6 по 7 октября по дорогам Краснодарского края и Адыгеи.

Общая протяженность трассы составляет 660 километров, в том числе специальных скоростных участков — 126 километров. В первый день турнира спортсмены пройдут четыре спецучастка по дорогам Майкопского района Адыгеи, Апшеронского и Северского районов и Горячего Ключа. Во второй день — еще четыре в Северском и Туапсинском районах. Трасса потребует серьезного мастерства от пилотов. Ралли будет проходить по грунтовым, гравийным и асфальтированным дорогам.

— Часть трассы проходит в непосредственной близости от населенных пунктов. Наша первоочередная задача — обеспечить безопасность населения в местах проведения соревнований, а также безопасность дорожного движения по маршруту ралли и на участках дорог общественного пользования,— подчеркнул Сергей Мясищев.

Президент Федерации автомобильного спорта Краснодарского края Дмитрий Плешаков отметил, что все автомобили участников оснащены GPS-маячками и будут штрафоваться в случае нарушения скоростного режима. В целях обеспечения безопасности дорожного движения участки дорог общего пользования будут перекрыты за полтора часа до старта соревнований.

В финальном этапе чемпионата и Кубка России планируется участие сорока пяти ведущих экипажей из семнадцати субъектов страны, среди них десять — представители Кубани. Всего на соревнование приедет около четырехсот гостей, включая спортсменов, механиков, спортивных судей.

На заседании оргкомитета обсудили также вопросы безопасности и общественного порядка, медицинское обеспечение и готовность всех задействованных в мероприятии муниципальных образований к проведению гонок.

Международные эксперты, организаторы и спортсмены не раз отмечали высокий уровень проведения турниров в Краснодарском крае. Только в текущем году на Кубани прошло более тридцати спортивных мероприятий различного уровня. Автоспортом в регионе занимается более трех тысяч человек.