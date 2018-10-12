На спортивной орбите

Соревнования сильных

С 12 по 21 октября в турецкой Анталье пройдет мировое первенство по армспорту. Участие в этом спортивном форуме примет более тысячи спортсменов из 45 стран мира. Кубань в составе российской сборной будут представлять три армрестлера: краснодарцы Денис Пасынков и Роман Церекаев, а также сочинец Давид Егян.

Церекаев выступит в категории «мужчины», а Пасынков и Егян — в категории «юниоры».

Представители Кубани выступят и на чемпионате России по бодибилдингу, который пройдет с 12 по 15 октября в Красноярске. Сильнейшие спортсмены страны будут оспаривать титулы в нескольких дисциплинах этого вида спорта, в том числе в фитнесе, бодифитнесе, пляжном бодибилдинге и других.

Краснодарский край на турнире будет представлять двадцать человек. Среди них победители и призеры всероссийских соревнований краснодарец Аркадий Акопян и сочинец Дмитрий Марченко.