«Краснодар-2» нанес «Зениту-2» 11-е поражение в ФНЛ

Завершились два матча 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги. В одном из них «Краснодар-2» со счетом 2:1 на своем поле обыграл «Зенит-2», а в другом «Шинник» на выезде добился победы над «Чертаново» (1:0).

Благодаря победам «Краснодар-2» поднялся в турнирной таблице на 5-е место (27 очков), а «Шинник» — на 7-е (23 пункта). «Зенит-2» с 7 набранными очками продолжает идти последним, а «Чертаново», проиграв, опустился на 10-е место (20 очков).

Чемпионат России. Футбольная национальная лига. 16-й тур

«Краснодар-2» — «Зенит-2» — 2:1 (0:0)

Голы: Мацукатов (пенальти), 62; Игнатьев, 86 — Казаков, 90+1.

«Чертаново» — «Шинник» — 0:1 (0:0)

Гол: Камилов (пенальти), 55.