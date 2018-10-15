Россия-Турция 2:0

Сборная России по футболу одержала победу над командой Турции в матче Лиги Наций, который состоялся в Сочи. Игра завершилась со счетом 2:0. Первый гол в ворота Турции на 20-ой минуте забил защитник нашей команды Роман Нойштедтер. Второй гол обеспечил Денис Череышев во втором тайме. С подачи Александра Головина он в одно касание отправил мяч в сетку противника.

- Мы знали, что, матч нельзя начинать монотонно, нельзя давать турецким футболистам шанса войти в игру. Поэтому мы с первых минут пошли в прессинг, захватили инициативу, сумели забить. После этого соперник, у которого много молодых быстрых футболистов, начал открываться. Турки очень техничные и быстрые, а Луческу опытный тренер, знаем, как он строит игру команды. В первом тайме было несколько моментов, когда мы на ровном месте потеряли мяч. Из-за этого показалось, что турки перехватили инициативу. В этом плане нам нужно прибавлять, в каждой игре такие моменты случаются. Надо контролировать себя, нужно поработать, чтобы не "привозить" самим себе проблемы. В тактическом плане все выполнили, забили два мяча. Думаю, порадовали зрителей, - прокомментировал итоги матча тренер сборной команды России Станислав Черчесов.

- Россияне играют длинными передачами, они ждут своего момента и быстро атакуют. Они пробежали на семь километров больше. Они заслужили победу сегодня. У нас же молодая команда, созданная только в марте. А этой сборной России уже два года. В отличие от наших игроков, россияне играют в своих клубах по 90 минут. Мы владели мячом 60 процентов времени, но не смогли забить. У нас были моменты, которые мы не реализовали. Российская сборная играла лучше и заслужила победу, - поделился впечатлениями от игры тренер команды Турции Мирча Луческу.

Зрителей российские футболисты действительно порадовали. А их на трибунах олимпийского стадиона «Фишт» собралось более 38 тысяч. Поддержать национальную команду на российский курорт приехали любители футбола со всей страны.

- После прошедшего Чемпионата мира по футболу, мы поверили в команду нашей страны. Российские футболисты показали всем, что умеют играть и с каждой игрой подтверждают это, - поделился впечатлениями Александр из Нижнего Новгорода.

Интересную игру посмотрели и необычные безбилетники. Прямо во время матча на поле спустились голуби.

- Кроме голубей мы видели много тысяч болельщиков, которые были очень активны. Мы им благодарны. Голубей, к сожалению, пару раз потревожили, в следующий раз будем атаковать другим флангом. Голуби - хорошее предзнаменование, здорово, что они принесли нам удачу, - улыбнулся Станислав Черчесов.

Лига наций - новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам - от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы - 2020. Сборная России уже набрала семь очков и уверенно лидирует в группе второго дивизиона В. Команда Черчесова может досрочно победить в трио, если 17 ноября Швеция на выезде не сможет обыграть Турцию. Последний матч группы, в котором скандинавы примут сборную России, состоится 20 ноября.

Ирина СИЗОВА