Новый центр для юных баскетболистов

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко принял участие в церемонии закладки первого камня на месте строительства Центра подготовки юных баскетболистов в Краснодаре.

В мероприятии приняли участие руководство баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» и председатель правления РСФО «Локомотив» Юрий Нагорных.

Центр подготовки юных баскетболистов ПБК «Локомотив-Кубань» будет возведен в поселке Колосистый и станет единственным подобным объектом в стране. Он будет включать три игровые площадки, тренажерный зал, медицинский корпус, ресторан, гостиницу и современную уличную площадку для баскетбола 3×3.

— Важность этого объекта сложно переоценить. Сегодня у баскетбольного интерната нет своей тренировочной базы. Для молодежи наконец-то появится тренировочный центр. Он крайне необходим для подготовки спортсменов. Кубань традиционно славится своим баскетболом,— прокомментировал событие Андрей Алексеенко.

В свою очередь президент «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев отметил, что центр станет фундаментом детско-юношеской программы развития клуба.

— В «Локо» уже много лет работает одна из лучших в России систем подготовки резерва, мы собрали очень талантливый тренерский штаб. Пришло время развивать необходимую качественную инфраструктуру. На базе этого центра будут готовиться новые чемпионы страны, мира и Олимпийских игр в составе сборных. Также перед нами стоит задача: в ближайшем будущем иметь в составе команды «Локомотив-Кубань» не менее пятидесяти процентов своих воспитанников. И строительство центра — важный шаг на пути к этой цели,— сказал президент клуба.

По плану сдача проекта в эксплуатацию намечена на третий квартал 2019 года.