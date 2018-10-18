Еще одно серебро наше!

В Буэнос-Айресе проходят летние Юношеские Олимпийские игры, участие в которых традиционно принимают молодые атлеты в возрасте от 14 до 18 лет со всей планеты. Это уже третий подобный турнир, проводимый под эгидой Международного олимпийского комитета.

Россия отправила в Аргентину 94 спортсменов. Кубань представлена баскетболистами Никитой Ремизовым и Хасаном Кипкеевым, легкоатлетками Олесей Солдатовой и Виолеттой Игнатьевой, акробатом Анатолием Сливковым, каратистом Робертом Авакимовым, дзюдоистом Абреком Нагучевым, «пляжниками» от волейбола и гандбола Денисом Шекуновым и Анастасией Скрипкой, а также Анастасией Шамоновой, которая отстаивает честь страны и региона в соревнованиях по боксу.

Первым успешным опытом кубанцев стало выступление дзюдоиста Абрека Нагучева. Он завоевал серебряную награду. Его успех позднее повторила легкоатлетка Виолетта Игнатьева, также взявшая серебро в метании диска.

Очередную серебряную медаль завоевал воспитанник краевой школы-интерната спортивного профиля Никита Ремизов. Кубанец отличился в баскетбольном конкурсе слэм-данков (броски сверху в корзину). Победу в этом виде программы одержал аргентинец Фаусто Руесга, бронза на счету итальянца Николо Филони.