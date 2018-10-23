Олимпийский успех кубанцев

В Краснодар вернулась делегация участников Юношеских Олимпийских игр от Краснодарского края. В аэропорту Пашковский героев Юношеских Олимпийских игр 2018 года Анастасию Шамонову и Абрека Нагучева тепло встретили болельщики, родные и близкие спортсменов.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края С. А. Мясищев, руководители краевых федераций и спортивных учреждений, делегации из Красноармейского и Туапсинского районов.

Воспитанницу краевого центра спортивной подготовки по боксу Анастасию Шамонову встречали по казачьим традициям: хлебом солью и песнями. Абрека Нагучева приехал встретить народный ансамбль адыгов с зажигательными танцами.

На Юношеских Олимпийских играх кубанские спортсмены завоевали пять медалей: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую.

Напомним: 19 октября в Буэнос-Айресе завершились летние Юношеские Олимпийские игры. Спортивный форум собрал успешных молодых атлетов в возрасте от 14 до 18 лет со всей планеты. Это уже третий подобный турнир, проводимый под эгидой Международного олимпийского комитета.

Россия командировала в Аргентину 94 спортсмена. Представители Кубани составили десятую часть национальной сборной. На Играх выступили кубанские баскетболисты Никита Ремизов и Хасан Кипкеев, легкоатлетки Олеся Солдатова и Виолетта Игнатьева, акробат Анатолий Сливков, каратист Роберт Авакимов, дзюдоист Абрек Нагучев, представители пляжного волейбола и гандбола Денис Шекунов и Анастасия Скрипка, а также Анастасия Шамонова в соревнованиях по боксу.

Первую медаль в копилку российской сборной — серебряную положил туапсинский дзюдоист Абрек Нагучев. Затем Абрек Нагучев получил бронзовую медаль за выступление в командном турнире.

Можно сказать, молодой спортсмен продолжил традицию: на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро первые медали — золотые для российской сборной завоевывали кубанские дзюдоисты Арсен Галстян и Беслан Мудранов. Легкоатлетка из Кавказского района Виолетта Игнатьева завоевала серебро в метании диска.

Еще одну серебряную медаль завоевал воспитанник краевой школы-интерната спортивного профиля и краевого Центра олимпийской подготовки по баскетболу Никита Ремизов в баскетбольном конкурсе слэм-данков (броски сверху в корзину).

И наконец, спортсменка из Красноармейского района Анастасия Шамонова стала чемпионкой Юношеских Олимпийских игр в финальном поединке по боксу в весовой категории до 75 кг.

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края