На олимпе «Абилимпикса»

Этот турнир называют «чемпионатом возможностей» и «единственной площадкой для профессиональной ориентации инвалидов». Недавно Армавир уже второй раз принимал региональный чемпионат «Абилимпикс» — соревнование, где люди с ограниченными возможностями здоровья демонстрируют, как воля и желание помогают обрести себя в профессии. Подобные соревнования проходят во всех субъектах РФ, а их победители встречаются в национальном чемпионате.

Профи без границ

Местный чемпионат «Абилимпикс» проводит Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края вместе с региональным центром развития движения «Абилимпикс» — ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум». Именно поэтому соревнования — краевой отборочный этап IV Национального чемпионата «Абилимпикс» уже второй раз принимали восемь профессиональных образовательных организаций Армавира, где сосредоточены техникумы и колледжи, обучающие рабочим специальностям людей с ограниченными возможностями здоровья.

Армавир стал одним из первых кубанских городов, где практически все социальные объекты стали доступны инвалидам благодаря оснащению объектов специальным оборудованием в рамках проекта «Доступная среда». Здесь работают кружки и секции для людей с ограниченными возможностями, находится специализированный интернат, действует несколько общественных организаций инвалидов. В общем, это тот город, где человек с ограниченными возможностями здоровья не испытывает трудностей и не является чем-то из ряда вон. А значит, может чувствовать себя комфортно.

— Если проводить аналогии, то «Абилимпикс» — аналог движения молодых профессионалов World Skills, но для людей с повышенными потребностями. С одной стороны, чемпионат позволяет инвалиду заявить о себе как о профессионале и получить новые знания, побывать на мастер-классах и круглых столах, экскурсии по вечернему Армавиру. С другой — «Абилимпикс» обращает внимание общества и бизнеса на вопрос трудоустройства инвалидов,— говорит руководитель Центра инклюзивного профессионального образования Краснодарского края Мария Вишнякова.

От вязания до веб-дизайна

В программе IV Национального чемпионата «Абилимпикс» более семидесяти компетенций, или, проще говоря, специальностей, в которых соревнуются инвалиды. В нашей региональной олимпиаде профессионального мастерства людей с ограниченными возможностями здоровья компетенций было чуть меньше — двадцать одна, но в пяти из них соревновались впервые. Среди компетенций робототехника, обработка текста, вязание крючком и спицами, веб-дизайн, кондитерское дело, экономика и бухучет, бисероплетение, флористика, ландшафтный дизайн, швейное дело, массаж, сухое строительство и штукатурные работы.

«Абилимпикс» проходит в трех категориях: между собой соревнуются школьники, студенты колледжей и техникумов и уже получившие диплом или давно сложившиеся специалисты. На второй чемпионат они подали ровно в два раза больше заявок, чем на первый: нынешний кубанский «Абилимпикс» собрал 195 участников из Армавира, Туапсе, Краснодара, Новороссийска, Гулькевичского, Ленинградского районов и других уголков края. Им помогали и поддерживали во время конкурса не только сопровождающие и болельщики, но и волонтеры — студенты различных вузов и ссузов.

— Все мы прошли обучение и умеем общаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья разных категорий, знаем, как их транспортировать, как им помогать. В общении с людьми с повышенными потребностями есть своя этика: нужно быть предельно деликатным, помогать, но не скатываться в жалость, поддерживать, но не проводить границу между ними и обычными людьми. На самом деле приехавшие на «Абилимпикс» участники особенные, но очень крутые,— считает волонтер, студентка Армавирского юридического техникума Мария Рюмкова.

Побеждает каждый

Впрочем, кубанский «Абилимпикс» — это не только олимпиада профи разных специальностей с ограниченными возможностями на базе восьми колледжей и техникумов Армавира. Это еще и насыщенная деловая программа: мастер-классы, круглые столы, где обсуждались проблемы образования, трудоустройства и интеграции людей с инвалидностью. Каждый участник и посетитель чемпионата смог заполнить резюме для дальнейшего трудоустройства и узнать об открытых вакансиях, получить консультации специалистов по открытию своего бизнеса, льготным гарантиям и мерам социальной поддержки.

— «Абилимпикс» — это не только профессиональная олимпиада, но и возможность встретить новых друзей, обзавестись полезными для трудоустройства связями с партнерами чемпионата — теми работодателями, которые принимают на себя социальную нагрузку и берут на работу людей с ограниченными возможностями здоровья после того, как они окончили школу, колледж или техникум и получили рабочую профессию,— объясняет начальник отдела профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Наталья Батютина.

И все-таки, как на любых соревнованиях, на кубанском «Абилимпиксе» тоже были названы лучшие в каждой компетенции, которым на церемонии закрытия чемпионата в городском Доме культуры Армавира вручили медали и дипломы. Победителей турнира ни много ни мало, а сразу сто восемь! Среди школьников в компетенции «Робототехника» первое место завоевала Ирина Зюганова, среди студентов в компетенции «Ландшафтный дизайн» первое место занял Кирилл Ольховик, а среди специалистов в компетенции «Портной» лучшей названа Светлана Бадер. Все они, как и еще несколько десятков победителей, отправятся на IV Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву. Он пройдет с 20 по 23 ноября этого года в 75-м павильоне ВДНХ.

Справка «Кубани сегодня»

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, целью которого является создание системы конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей их эффективную профориентацию и мотивацию к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Движение является единственной системой конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью, оно зародилось в Японии в 1953 году, а в 1972 году стало международным: сейчас в нем участвуют 47 стран мира. Россия присоединилась к «Абилимпиксу» в 2014 году.

Цифры и факты

Более двухсот участников регионального чемпионата «Абилимпикс» в течение трех дней демонстрировали свои профессиональные навыки в различных компетенциях на восьми площадках в ссузах Армавира.

Навыки школьников, студентов и специалистов в возрасте от 14 до 65 лет оценивали 105 экспертов.

Соревнования, где работали около 100 волонтеров — студенты колледжей и техникумов, посетили более 3,2 тысячи учащихся из разных уголков Краснодарского края.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО