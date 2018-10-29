В Сочи пройдет «Кубок Черного моря»!

3 и 4 ноября 2018 года в Сочи на базе ФГБУ «Юг Спорт» пройдет этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди юниоров «Кубок Черного моря».

Соревнования соберут лучших молодых спортсменов со всего мира, которые уже третий год подряд приедут в Сочи выявлять сильнейшего.

Россия всегда славилась сабельными традициями и до сих пор является законодателем мод на международной арене в этом виде оружия. Мировая история сабельного фехтования непредставима без таких имен, как Марк Ракита, Виктор Кровопусков, Михаил Бурцев, Станислав Поздняков, Александр Ширшов, Григорий Кириенко, Алексей Фросин, Алексей Якименко, Елена Нечаева, Софья Великая, Яна Егорян. Эти спортсмены неоднократно побеждали в личном и командном первенстве на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Победные традиции успешно продолжают российские юниоры и юниорки. На «Кубке Черного моря» будут выступать победитель и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов 2018 года Магамед Халимбеков и Олег Южаков, а также чемпионки мира среди юниоров 2018 года в команде Алина Михайлова и Валерия Кобзева, чемпионки Европы среди кадетов 2018 года в команде Алина Ключникова, Дарья Дрозд, Мария Зинюхина.

Соревнования пройдут в Федеральном центре единоборств «Юг Спорт» (Сочи, Курортный проспект, 87). Вход для зрителей свободный.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

3 ноября 2018 года

9:00. Юноши (личное первенство). Групповой этап и тур прямого выбывания.

14:00. Девушки (личное первенство). Групповой этап и тур прямого выбывания.

18:00. Церемония открытия соревнований.

18:30. Юноши и девушки (личное первенство). Полуфиналы и финал.

4 ноября 2018 года

11:00. Юноши (командное первенство). Предварительные встречи. 16:00. Юноши (командное первенство). Финал.