Бронзовую медаль на Кубке Европы завоевала спортсменка из Горячего Ключа

Виктория Маринина выступила на турнире в составе сборной России.

Кубок Европы прошел в конце октября в городе Сибиу (Румыния). В соревнованиях принимали участие 1200 спортсменов из 28 стран. Юниорская сборная России уступила пальму первенства полякам и заняла второе общекомандное место.

Свой вклад в «серебряную» награду сборной внесла наша землячка Виктория Маринина. 17-летняя девушка в личном зачете в спарринге взяла «бронзу» Выступление в командном туль также принесло Виктории третье место. В составе сборной страны спортсменка выступает на международных соревнованиях уже в третий раз, но медаль в личном зачете Вика завоевала впервые.

В обычной жизни спортивную карьеру девушка совмещает с учебой в школе. Вика заканчивает 11 класс и планирует дальнейшую жизнь посвятить спорту. Перерыва в тренировках после Европы не будет, говорят тренеры, – график соревнований достаточно плотный. Уже в середине ноября в Москве девушка выступит на Чемпионате России по тхэквондо и постарается защитить свой титул чемпионки, завоеванный весной этого года. Тренируют чемпионку братья Вардан и Виген Федотовы – тренеры высшей категории.