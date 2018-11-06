«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

На встрече, которая проходила на стадионе «Краснодар», присутствовали 34 652 зрителя, что является новым рекордом посещаемости арены. Предыдущий рекорд был установлен на матче четвертого тура чемпионата России против московского «Спартака», ту игру посетили 34 302 зрителя.

На прошлой неделе обе команды проводили матчи 1/8 финала Олимп — Кубка России и добились побед в своих встречах. «Краснодар» в дополнительное время обыграл самарские «Крылья Советов» (2:1), а «Ростов» оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (3:1). «Краснодар» и «Ростов» сыграют друг против друга в четвертьфинале турнира.