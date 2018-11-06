Открытые соревнования Краснодарского края по стрельбе из лука «Надежды Кубани»

С 7 по 9 ноября в г. Сочи, на базе ФГБУ "Юг Спорт» (ул. Бзугу, 6, Федеральный центр единоборств, 1 этаж), пройдут открытые краевые соревнования по стрельбе из лука "Надежды Кубани".

В турнире примут участие следующие категории спортсменов: юниоры/юниорки 1999-2001 г.р., юноши/девушки 2002-2005 г.р., юноши/девушки 2006 г.р. Стрельба будет проходить из классического и блочного лука.

По итогам соревнований будет определен состав сборной Краснодарского края для участия во всероссийских соревнованиях "Надежды России", которые являются для спортсменов одними из отборочных соревнований на финальный этап Спартакиады учащихся России 2019 года. Планируется участие до 100 спортсменов из г. Сочи, Новороссийска, Красноармейского р-на, Таганрога, Краснодара, Майкопа.

Вход на соревнования свободный!

Программа соревнований: 07 ноября 2018 г. (среда) 10.00 – 10.15 - торжественное открытие соревнований. Парад участников;

10.15 – 14.30 – квалификация; 08 ноября 2018 г. (четверг)

10.00 – 15.00 – финал в личном зачёте; 09 ноября 2018 г. (пятница)

10.00 – 14.00 – финал в командном зачёте; 14.00 – 14.30– церемония награждения.