Рукопашный бой — спорт не для слабых

В третий раз состоялся спортивный праздник в комплексе «Олимп» — чемпионат по рукопашному бою муниципального образования город Краснодар, посвященный 100-летию службы уголовного розыска России.

В спортивных состязаниях участвовало около трехсот молодых спортсменов в возрасте от 10 до 20 лет из двадцати команд городов Краснодарского края и регионов России.

Организаторами чемпионата выступили Краснодарская региональная организация «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» (АРПОиС РФ) совместно с администрацией города Краснодара, общественными организациями и спортивными клубами города.

В качестве почетных гостей были приглашены заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Олимпийских игр, вице-президенты Федерации рукопашного спорта России В. Н. Дельнов и Г. А. Королев.

На это увлекательное и зрелищное мероприятие пришли действующие сотрудники и ветераны сыска во главе со своим председателем Совета ветеранов при Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полковником милиции в отставке В. К. Мещиряковым.

Впервые в Краснодар прибыли для участия в спортивном празднике и церемонии награждения победителей почетные гости из Крыма: председатель Севастопольского регионального отделения Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации, генерал-лейтенант А. Н. Королев и его заместитель — адмирал В. В. Максимов.

На встрече с генерал-лейтенантом милиции в отставке А. Г. Сапруновым, председателем Краснодарской АРПОиС РФ, предшествующей началу чемпионата, председатель Краевого Совета ветеранов, полковник внутренней службы в отставке В. П. Зайцев рассказал почетным гостям из Севастополя о том, что в их городе похоронен Герой Советского Союза С. А. Неустроев, комбат батальона, чьи солдаты установили Знамя Победы на Рейхстаге, ветеран МВД России, о давней творческой дружбе с его дочерью — Т. С. Неустроевой, которая занимается военно-патриотическим воспитанием молодого поколения севастопольцев.

Наши гости выразили желание продолжать дальнейшее сотрудничество, признательность за приглашение и внимание к организации своего визита А. Г. Сапрунову, его заместителям по линии Краснодарской АРПОиС РФ — полковникам милиции в отставке В. Н. Михайловскому и В. И. Шелудченко.

На открытии чемпионата присутствовали первый заместитель главы муниципального образования город Краснодар С. К. Лузинов, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Краснодара А. Н. Мирошников генерал-лейтенант милиции в отставке А. Г. Сапрунов, вице-президенты Федерации рукопашного боя России Г. А. Королев и В. Н. Дельнов, президент Краснодарской краевой федерации по рукопашному бою, заместитель начальника Краснодарского университета МВД России полковник полиции Ю. Н. Тапунов, начальник Управления уголовного розыска МВД России по Краснодарскому краю полковник полиции О. В. Гусаков, председатель Совета ветеранов при Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник милиции в отставке В. К. Мещиряков.

В своих выступлениях они выразили низкий поклон ветеранам и сотрудникам уголовного розыска за целенаправленную, преданную службу, верность своему делу борьбы с преступностью, подчеркнули, что многие из участников таких спортивных соревнования выберут службу на благо Отечества, пойдут в органы внутренних дел и спецподразделений России.

Победителями в командном зачете стали команды из Краснодара, Республики Калмыкия и Сочи.

Среди спортсменок в весе до 60 кг первое место заняла Виктория Сергиенко из Краснодара, в весе до 70 кг — Алена Гайдрик из Краснодара.

В весе до 55 кг первое место у Темидара Куашева из Краснодара, в весе до 60 кг — у Арслана Антонова из Калмыкии, в весе до 65 кг — у Магомеда Хупиева из Краснодара, в весе до 70 кг — у Шамиля Зашаева из Краснодара, в весе до 75 кг — у Рустама Урусова из Краснодара, в весе до 80 кг — у Романа Иванова из Краснодара, в весе до 85 кг — у Ильи Фоменко из Краснодара, в весе свыше 90 кг — у Махмутило Магомедова из Краснодара.

— Я впервые участвую в таком чемпионате, хотя занял третье место, но получил заряд спортивного опыта и мастерства,— говорит Артем Кобзев из Новокузнецка. — Очень благодарен за четкую организацию, прекрасное судейство, внимание и доброе, товарищеское отношение к нам, участникам! Надеюсь приехать в следующий раз на проведение чемпионата и уехать победителем!

Арслан Антонов из Калмыкии занял первое место в весе до 60 кг и рассказал о своей подготовке к чемпионату, вполне понятном волнении:

— Я надеялся на победу, пусть даже не на первое место, и сейчас так рад и своему участию в этих соревнованиях, все прошло на высшем уровне — и организация, и всё проведение мероприятия в таком великолепном Дворце спорта «Олимпе»!

— Мы уверены, проведение такого чемпионата и участие в нем, несомненно, будут способствовать развитию физически сильной и здоровой духом и телом личности, дальнейшему совершенствованию военно-патриотического воспитания молодежи! — сказал почетный гражданин города Краснодара, Герой труда Кубани, руководитель оргкомитета чемпионата, председатель Краснодарской АРПОиС РФ генерал-лейтенант милиции А. Г. Сапрунов.

Достойным подарком в завершение для участников чемпионата и всех присутствующих в зале стало выступление ВИА «Ваше благородие» Культурного центра Главного управления МВД России по Краснодарскому краю с исполнением песен патриотической тематики под руководством начальника подполковника внутренней службы Анатолия Бородина.

«Рукопашный бой — спорт не для слабых! Рукопашный бой ведет вперед. Он — продолжение традиций славных, и он уверенность в себе дает!..» — эти песенные строки словно эпиграф к успешно прошедшему чемпионату.

Татьяна ШИРШОВА, заслуженный журналист Кубани

Фото автора

На фото: снимок на память с гостями из Севастополя.