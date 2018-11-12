В «Смене» прошел III Международный турнир по самбо!

9 ноября 2018 года во Всероссийском детском центре «Смена» прошел III Международный открытый турнир по самбо. Спортивно-массовое мероприятие на кубок ВДЦ «Смена» посвящено 80-летию самбо и проводится с целью популяризации федерального проекта «Самбо в школу», формирования основ здорового образа жизни детей и молодежи, повышения их спортивного мастерства, укрепления дружеских связей между российскими и зарубежными спортивными организациями. Участники - около 100 спортсменов 2004-2006 годов рождения состязались в десяти весовых категориях.

В турнире приняла участие делегация из Германии, в составе юные спортсмены, тренеры, руководство «Спортивного Союза города Хайденхайм 1846» — HSB 1846: Фолькер Виденманн — президент HSB 1846, Юрий Леу — чемпион мира по самбо среди молодежи 2007 года, мастер спорта международного класса, тренер по самбо HSB 1846, Эдгар Кляйбер — исполнительный директор HSB 1846, Эдуард Маркер — руководитель отдела самбо HSB 1846, Юрий Маркер — заместитель руководителя отдела самбо HSB 1846, Владимир Берг — тренер по самбо, Владимир Берг мл. — тренер по детскому самбо. На встрече с руководителем ВДЦ «Смена» Хамзатом Дурдиевым германская делегация поделилась идеями о дальнейшем взаимодействии в сфере спорта и профориентации, обсудили значимость обмена опытом между странами.

Президент «Спортивного Союза города Хайденхайм 1846 HSB Фолькер Виденманн отметил важность сотрудничества в области спорта: «Стартовой площадкой для сотрудничества нашего спортивного союза с ВДЦ «Смена» стало самбо. Каждая встреча, мероприятие доказывает, что совместная работа нас и "Смены" в рамках международного сотрудничества становится значимой, результативной. В ходе визита мы получили представление о том, в каком направлении будем развивать дальнейшие совместные проекты».

Участники встречи договорились, что в «Смене» будет реализована международная программа для юных спортсменов из Германии. Планируется визит специалистов из разных

сфер деятельности и представителей администрации города Хайденхайма, которые заинтересованы в сотрудничестве со «Сменой» и намерены создавать совместные образовательные проекты.

Руководитель ВДЦ «Смена» Хамзат Дурдиев отметил значимую роль спорта в укреплении дружеских связей между странами:

«Благодаря самбо «Смена» развивает международное сотрудничество и реализует важную функцию — прививает детям и молодежи любовь к спорту, здоровому образу жизни детей, повышает их спортивное мастерство!»

В рамках Международного турнира подписано соглашение о сотрудничестве между ВДЦ «Смена» и Федеральным ресурсным центром инноваций и развития образования «Открытый мир самбо», состоялся круглый стол, встреча ветеранов самбо, участники и почетные гости турнира поделились своим опытом на мастер-классах.

В честь 80-летия самбо в «Смене» открыта мемориальная доска создателю этого вида единоборства Анатолию Харлампиеву. Руководитель федерального ресурсного центра «Открытый мир самбо» Елена Ломакина подчеркнула значимость этого события: «Вклад Анатолия Харлампиева в развитие самбо очень значим. Открытие мемориальной доски поможет сменовцам и гостям центра узнать больше об истории одного из важнейших видов спорта для России, осознать важность деятельности его основоположника. На базе ВДЦ «Смена» ежегодно основы самбо изучают 1500 мальчишек и девчонок из всех регионов России. Ресурсный центр планирует и дальше успешно развивать сотрудничество со «Сменой».

Победителям и призерам турнира по самбо в личном зачете вручили медали, памятные призы, грамоты. Лучшими в весовых категориях стали: 35 кг - Андрей Фомин. 38 кг - Алешкин Максим. 42 кг - Артем Макаренко. 46 кг - Роман Боровой. 50 кг - Максим Колбасов. 54 кг - Виталий Коцарь. 58 кг - Владислав Дуплик.

65 кг - Самвел Абрамян. 71 кг - Петр Акопян. свыше 71 кг - Денис Батчаев. В общекомандном зачете сильнейшими стали самбисты из города Анапа, они заняли первое место.