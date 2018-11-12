«Краснодар» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Енисей». Встреча проходила на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Юрий Газинский, Виктор Классон и Шарль Каборе. Результативными передачами отметились Классон, Ари и Газинский. Таким образом, «Енисей» продлил до девяти матчей серию без побед в РПЛ (две ничьи, семь поражений).

«Краснодар» (26 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Преьмер-Лиги, «Енисей» (6) – на 16-м месте.