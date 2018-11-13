Казачий турнир по боксу прошел в Горячем Ключе

На ринг вышли 70 боксеров в возрасте от 10 до 15 лет. Традиционное первенство города по «поединку в перчатках» состоялось в Детско-юношеской спортивной школе №1. В 16 весовых категориях организаторы соревнований разыграли 35 комплектов медалей. Участники боролись за честь своих спортивных клубов, а их заявлено было четыре: секция по боксу школы № 6 ст. Саратовской (руководитель – тренер-казак Николай Кильганкин), городской клуб «Спарта» (тренер – Александр Гоман), казачий патриотический клуб «Медведь» ст. Имеретинской (тренер – Михаил Пикулин), а также команда школы №1 Горячего Ключа, возглавляемая Олегом Корбесошвили.

Несмотря на юный возраст, многие из участников состязаний уже подают большие надежды и продемонстрировали на ринге высокое мастертсво. Так, например, 14-летний Александр Зайналов свои первые боксерские перчатки надел пять лет назад. И оказалось не зря – в этот раз свою копилку наград он пополнил еще одним «золотом», заняв в своей весовой категории первое место. Всерьез единоборствами Александр увлекся в школе. Несмотря на то, что молодой человек только начинает свою спортивную карьеру, планы у юноши самые амбициозные – стать капитаном команды сборной по боксу Краснодарского края.

По итогам захватывающих поединков судейское жюри определило лучших. Победители и призеры казачьего турнира были награждены почетными грамотами.