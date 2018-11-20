Презентация проекта «Самбо в школу» состоялась в минувшие выходные в Горячем Ключе. Показательные выступления прошли в СОШ№1.

Настоящий спортивный праздник подготовили ученики первой школы в честь 80-летия самбо. Ребята показали, чему научились за первые месяцы упорных тренировок. Разминка, захваты, атакующие приемы – мальчишки и девчонки уже знают правила и технику борьбы. В СОШ №1 занимается с детьми профессиональный тренер, член общероссийской федерации самбо Константин Кяндарян. Познакомиться с тренером, посмотреть на выступление ребят в субботний день в школу пришли десятки родителей – большинство занятия самбо считают интересными для своих детей.

«Ребята занимаются этим видом единоборств всего два месяца, но уже показывают технически отработанные приемы и полное понимание философии самбо. Что уж говорить о показательных выступлениях тренеров - было действительно круто, молодцы! Вижу интерес детей и родителей к этому спорту, уверен, что совершенно обоснован Всероссийский проект "Самбо в школу", в котором участвуют пока три наших учреждения, а в следующем году будет уже пять», - написал на свое страничке в соцсетях и.о. главы Горячего Ключа Александр Кильганкин.

Всероссийский проект «Самбо в школу» стартовал с этого учебного года в 1, 8 и 15 школах курорта. Ценности честной борьбы с помощью самбо в Горячем Ключе изучают 177 ребят. Для введения новой спортивной дисциплины были переоборудованы тренажёрные залы, закуплены борцовские ковры, а учителя физкультуры прошли переобучение. Самбо ученики занимаются в рамках внеурочной деятельности. Планируется, что в следующем учебном году участниками Всероссийского проекта станут также школы №2 и 3.