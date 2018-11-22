Дважды мастер

В Брюховецком многопрофильном техникуме Валерий Таширов обучается профессии «мастер сельхозпроизводства». Сейчас он на четвертом курсе техникума.

— Валерий не только хорошо учится,— говорит его классный руководитель Наталья Душило,— но и отличный спортсмен. Он — первоклассный боксер!

В ходе нашей встречи Валерий рассказал, что половину своей жизни (ему девятнадцать лет) он занимается этим мужественным видом спорта. Его тренер — Алексей Мотрошилов. Он многое дал своему способному ученику и многому его научил. Главные достижения Валерия Таширова: чемпион Краснодарского края в своей весовой категории — до 52 килограммов, призер чемпионата ЮФО по боксу. А недавно Валерий выиграл Всероссийское первенство спортивного общества «Спартак» и выполнил норматив мастера спорта России по боксу.

Следует отметить, что большую моральную и финансовую поддержку отделению бокса, молодым спортсменам, в том числе и Валерию, постоянно оказывает заместитель директора ООО «Общество поддержки фермерских хозяйств», благотворитель Григорий Литвинов. Он рад, что его подшефный не только уже почти состоявшийся мастер сельхозпроизводства, но и мастер спорта.

Елена КАЛИНИНА