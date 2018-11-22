Сергей Елисеев: Краснодарский край – лидер проекта «Самбо в школу»

В интервью «Аргументам недели» президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев рассказал о том, как развивается проект «Самбо в школу» в регионах России. По его словам, в Краснодарском крае основы самозащиты уже изучают в 150 школах. «Краснодарский край является лидеров среди регионов в этом проекте. Это стало возможным благодаря активной позиции губернатора Вениамина Кондратьева», – сказал Сергей Елисеев.

Идея создания проекта «Самбо в школу» возникла еще в 2010 году. Основы самозащиты включили в программу уроков физкультуры или в качестве внеурочных занятий.