На турнире сразились сотрудники ФСБ

В Краснодаре в Доме спорта «Динамо» состоялся открытый турнир по волейболу, в котором приняли участие, как действующие сотрудники органов безопасности, так и команды ветеранов из Краснодара, Анапы, Сочи, Новороссийска и Ростовской области. Турнир был посвящен Дню сотрудников органов безопасности России и столетию ВКР ФСБ России.

- Этот турнир мы впервые провели в прошлом году. К столетию сотрудников органов безопасности, решили сделать его традиционным, - рассказал председатель краснодарской федерации волейбола Виктор Павлов. – В целом турнир прошел на высоком профессиональном турнире. Важно, что был соблюден такой важный принцип, как преемственность поколений. На площадку во время турнира выходили, как молодые действующие сотрудники органов безопасности, так и ветераны. Некоторые их них были отмечены, как лучшие игроки. В частности, я бы хотел отметить самого лучшего игрока турнира - генерал-майора в отставке Сергея Николина из команды ветеранов Краснодара.

Золото соревнований в итоге завоевали представители ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, серебряные медали - УФСБ России по Краснодарскому краю. Среди ветеранов награду высшей пробы увезла с собой команда из Новороссийска, серебро досталось команде ветеранов города Краснодара, на третьем - команда ветеранов Ростовской области. Четвертое место заняла команда ветеранов Анапы.

В рамках соревнований также состоялось возложение цветов к бюсту Феликса Дзержинского - основателю службы, в одноименном сквере.