Торжественно открытие Спартакиады ФССП России – 2018

27 ноября, в санатории ФССП России «Зеленая долина» (Туапсинский район Краснодарского края) состоялось открытие юбилейной – 15-й по счету – Спартакиады судебных приставов им. М.И. Рысинова, участниками которой стали более 180 человек из восьми федеральных округов. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации В.В. Воронин и руководитель УФССП России по Краснодарскому краю – главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров.

Как было сказано на открытии, Спартакиада – это не только соревнования в силе и ловкости, но и отличный повод для встречи с коллегами со всей России. Главный судья соревнований, начальник отдела специальной подготовки и развития служебно-прикладных видов спорта Управления организации обеспечения установленного порядка деятельности судов ФССП России Д.Н. Мчедлидзе напомнил собравшимся, что инициатива организации спортивных соревнований между судебными приставами принадлежит первому руководителю УФССП России по Краснодарскому краю – главному судебному приставу Краснодарского края М.И. Рысинову. Состязания сначала проводились между сотрудниками структурных подразделений Кубани, но за несколько лет выросли до масштаба страны.

В этом году мужчины и женщины, являющиеся работниками территориальных органов ФССП России, соревнуются по пяти видам спорта: стритболу, волейболу, гиревому спорту, легкой атлетике и настольному теннису. Большинство спортивных встреч пройдет на базе ведомственного санатория «Зеленая долина», а вот соревнования по легкой атлетике – кросс на 1,3 км и эстафета – состоятся на стадионе ВДЦ «Орленок».

Имена победителей Спартакиады Федеральной службы судебных приставов им. М.И. Рысинова 2018 года станут известны 30 ноября.