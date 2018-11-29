Определились сильнейшие легкоатлеты и гиревики Спартакиады ФССП России

В рамках Спартакиады судебных приставов им. М.И. Рысинова, проходящей сейчас в санатории ФССП России «Зеленая долина» (Туапсинский район Краснодарского края), завершились соревнования по двум видам спорта.

Лучшие результаты в гиревом спорте показала сборная команда Северо-Западного федерального округа, серебро завоевала команда Центрального федерального округа, а бронзу – представители Сибирского федерального округа. Для подведения итогов использовалась сложная система подсчета очков, определяющая результаты спортсменов в разных весовых категориях в личном первенстве и эстафете.

В соревнованиях по легкой атлетике безусловным лидером соревнований стала команда Северо-Западного федерального округа, спортсмены которой обеспечили первые места в общекомандном зачете, как в кроссе, так и в эстафете. Достойный результат показали и сборные Центрального и Уральского федеральных округов. Представители ЦФО обеспечили себе второе командное место в кроссе и третье в эстафете, а спортсмены УФО – третье в кроссе и второе в эстафете.

Также уже стали известны команды, занявшие 3-8 места в соревнованиях по стритболу: бронзу Спартакиады-2018 завоевали представители Приволжского федерального округа, 4 по 8 места – соответственно команды СКФО, ЦФО, ЮФО, УФО и СФО. Финальный поединок состоится 30 ноября между сборными командами Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов.

Сегодня, 29 ноября, в спортивном зале санатория «Зеленая долина» проходят соревнования по настольному теннису. Команды ЦФО и ПФО разыгрывают 7 и 8 места; УФО и ДФО – 5 и 6 места; ЮФО и СКФО – 3 и 4 места. Финальная игра за 1 место назначена на 30 ноября, в которой встретятся спортсмены из СЗФО и СФО.

Похожий распорядок состязаний и в волейболе. Сегодня разыгрываются 3-8 места между командами ЮФО и СЗФО, УФО и ЦФО, ДФО и СКФО. Завтра за первое место сразятся команды ПФО и СФО.