С 4 по 6 декабря и с 5 по 8 декабря в Сочи, на базе Южного федерального центра спортивной подготовки "Юг Спорт", состоятся Чемпионат и Первенство Краснодарского края по стрельбе из лука. В чемпионате примут участие мужчины и женщины 12 лет и старше, стрельба будет проходить как из классического, так и из блочного лука. В первенстве участвуют юниоры/юниорки 17-19 лет, юноши/девушки 12-13 лет и 14-16 лет. Соревноваться они также будут в стрельбе из классического и блочного лука.

По итогам соревнований будет определен состав сборной Краснодарского края для участия в чемпионате и первенстве России, которые состояться в г. Орёл в феврале 2019 года. В соревнованиях, которые пройдут в Сочи, в Федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт» (ул. Бзугу, 6), планируется участие спортсменов из Сочи, Новороссийска, Красноармейского р-на, Анапы, Краснодара, Майкопа. Всего порядка 60 спортсменов в каждом соревновании. Церемония открытия состоится 4 декабря в 10 часов. Вход на соревнования свободный!

Программа соревнований: 4 декабря (вторник) 10.00 – 10.15 - Торжественное открытие соревнований. Парад участников;

10.15 – 14.30 – квалификация; 5 декабря (среда)

10.00 – 16.00 – финал в личном зачёте; 6 декабря (четверг)

10.00 – 18.00 – финал в командном зачёте;

7 декабря (пятница)

10.00 – 14.00 – финал в командном зачёте;

8 декабря (суббота)

10.00 – 14.00 – финал в командном зачёте;

14.00 – 14.30 – Церемония награждения.