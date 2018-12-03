«Краснодар» обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты «Краснодара» со счетом 2:0 обыграли екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Мячи в составе краснодарцев забили Магомед-Шапи Сулейманов (57-я минута) и Иван Игнатьев (76).

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками и отстает от лидирующего санкт-петербургского «Зенита», имеющего игру в запасе, на два балла. «Урал» набрал 22 очка и занимает шестое место.

В следующем туре «Краснодар» примет на своем поле «Уфу». «Урал» на выезде сыграет с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 9 декабря.