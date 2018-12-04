Победу на Спартакиаде трудящихся Кубани-2018 одержали жители Горячего Ключа

В общекомандном зачете спортсмены-любители заняли второе место. Финальный этап Спартакиады, состоявшийся в минувшие выходные, собрал в станице Динской представителей 27 муниципалитетов Краснодарского края. Последним испытанием стала проверка силы и выносливости – участники состязались в перетягивании каната. Горячеключевцы продемонстрировали железную волю к победе и заняли второе место. По итогам всех дисциплин спортсмены курорта стали «серебряными» призерами соревнований, улучшив результат прошлого года на 4 позиции (в 2017-м удалось занять лишь 6 место).

Краевой этап Спартакиады трудящихся Кубани-2018 стартовал в сентябре. Участники состязались в 5 различных дисциплинах: баскетбол, волейбол, настольный теннис, плавание и перетягивание каната. Горячеключевцы показали высокие результаты в каждой из дисциплин, благодаря чему заняли свое место на пьедестале почета.

Напомним, Спартакиада трудящихся в Краснодарском крае проводится с 2005 года. Ее участниками становятся жители региона, которые не являются профессиональными спортсменами, но отдают предпочтение здоровому образу жизни.