Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по пауэрлифтингу среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин, женщин и ветеранов спорта.

Дата и время проведения: 06 декабря по 08 декабря 2018 года.

06 ноября в 13.30ч. торжественное открытие соревнований;

Место проведения: Федеральный центр единоборств ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки», г. Кисловодск, гора Малое седло.

Цели и задачи:

Соревнования проводятся с целью:

- популяризации и развитие пауэрлифтинга на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов;

- выявление сильнейших спортсменов и спортивных сборных команд регионов ЮФО и СКФО;

- Отбор сильнейших спортсменов для участия в финальных всероссийских соревнованиях;

- выполнение разрядных нормативов и звания Мастер спорта России по пауэрлифтингу согласно ЕВСК.

Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу в 2019 году.

Организаторы мероприятия: Министерство спорта России, ООО «Федерация пауэрлифтинга России». Непосредственное проведение соревнований осуществляет РОО «Федерация пауэрлифтинг Ставропольского края».

Участники: всего участников соревнований - 320 чел.

Сборные команды: Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского края, Республик Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Чеченская, Крым и г. Севастополь.

По окончании каждого потока соревнований состоится награждение победителей и призеров грамотами и медалями.