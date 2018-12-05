Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по пауэрлифтингу среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин, женщин и ветеранов спорта.
Дата и время проведения: 06 декабря по 08 декабря 2018 года.
06 ноября в 13.30ч. торжественное открытие соревнований;
Место проведения: Федеральный центр единоборств ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки», г. Кисловодск, гора Малое седло.
Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развитие пауэрлифтинга на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов;
- выявление сильнейших спортсменов и спортивных сборных команд регионов ЮФО и СКФО;
- Отбор сильнейших спортсменов для участия в финальных всероссийских соревнованиях;
- выполнение разрядных нормативов и звания Мастер спорта России по пауэрлифтингу согласно ЕВСК.
Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу в 2019 году.
Организаторы мероприятия: Министерство спорта России, ООО «Федерация пауэрлифтинга России». Непосредственное проведение соревнований осуществляет РОО «Федерация пауэрлифтинг Ставропольского края».
Участники: всего участников соревнований - 320 чел.
Сборные команды: Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского края, Республик Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Чеченская, Крым и г. Севастополь.
По окончании каждого потока соревнований состоится награждение победителей и призеров грамотами и медалями.