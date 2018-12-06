Еще два спортивных объекта

Вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский и первый заместитель министра физической культуры и спорта края Сергей Мясищев побывали на открытии двух крупных спортивных объектов в Новороссийске — лукодрома и теннисного центра в Южном районе.

В торжественной церемонии открытия детского теннисного центра и комплекса «Победа» для занятий стрельбой из лука также приняли участие генеральный директор КТК Николай Горбань и глава муниципалитета Игорь Дяченко.

— Реализация этого проекта — знаковое событие для горожан. Новые спортивные объекты будут способствовать дальнейшему развитию физической культуры и спорта в Новороссийске, помогут готовить ребят для всероссийских и международных соревнований,— подчеркнул Анатолий Вороновский.

Заместитель руководителя края поблагодарил руководство Каспийского трубопроводного консорциума за помощь, которую компания оказывает региону. Он также добавил, что объект был построен за короткий период.

Строительство объектов велось с конца декабря 2017 года. Возвести одновременно два спорткомплекса удалось благодаря социальному партнеру города — Каспийскому трубопроводному консорциуму. На выполнение всех работ, включая проектирование и благоустройство территории, компания направила более 51 млн рублей.

Юные спортсмены Новороссийска получили два открытых и два закрытых теннисных корта. На территории центра одновременно смогут заниматься до тридцати человек, ежедневно здесь смогут тренироваться до 125 спортсменов. Комплекс для стрельбы из лука получили воспитанники спортшколы «Победа». В этом виде спорта подготовку проходят 214 спортсменов. Воспитанники спортшколы ежегодно становятся призерами и победителями чемпионатов и первенств Краснодарского края, входят в состав сборной региона.

Как отметил глава города-порта Игорь Дяченко, для Новороссийска спорткомплекс, который сочетает в себе сразу два направления — стрельбу из лука и теннис,— один из самых важных и ожидаемых спортивных объектов этого года.

— Два вида спорта — таких разных, но таких полезных. Мы строим не только жилые дома, но и школы, детские сады. Сдача социальных объектов означает, что город живет, растет и развивается,— акцентировал Игорь Дяченко.