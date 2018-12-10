Судебный пристав из Краснодара привез спортивную награду из-за Урала

Несколько дней назад в Курганской области завершился Кубок ФССП России по комплексному единоборству, посвященному памяти Михаила Малинникова. Судебные приставы из 8 федеральных округов Российской Федерации в непримиримых спортивных баталиях сражались за право называться лучшими. Они приехали не только для демонстрации спортивного мастерства, но и чтобы отдать дань памяти своему коллеге, выполнившему до конца служебный долг, не пожалевшему своей жизни для спасения людей.

1 ноября 2013 года, в свой профессиональный праздник, неся службу на участке мировых судей № 46 в городе Кургане, судебный пристав Михаил Малинников и его напарник заметили в руках у одного из посетителей 3 боевые гранаты. Злоумышленник успел выдернуть чеку, когда Михаил бросился на него и своим телом закрыл находящихся в здании людей от взрывной волны. Михаил Малинников героически погиб, но ценой своей жизни спас десятки людей. Его подвиг навсегда вписан в историю Федеральной службы судебных приставов и российского государства.

Среди участников турнира, названного его именем, 2 чемпиона мира, 3 призера чемпионата мира, 5 победителей и призеров чемпионата Европы, 10 чемпионов России. Тем весомее результат представителя Южного федерального округа, судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) Специализированного отдела по ОУПДС г. Краснодара Евгения Смелова.

По результатам турнира он завоевал «золото» в весовой категории до 60 кг. Кроме того, Евгению присужден специальный приз: «За лучшую технику». Блестящая победа стала результатом жесткой и по-спортивному непримиримой борьбы, развернувшейся на ринге, где на краснодарца была сделана серьезная ставка. Но к чувству ответственности, как, впрочем, и к вкусу победы Евгений давно привык. У него закаленный спортивный дух и множество наград за спиной. К многочисленным кубкам, привезенным Евгением с соревнований в разных странах, теперь прибавится еще один.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю поздравляет Евгения Смелова с высоким достижением и желает дальнейших спортивных и профессиональных успехов.

Остается добавить, что Комплексное Единоборство признано ведомственным видом спорта ФССП России в 2007 году, и с тех пор турниры проходят на регулярной основе. Спортсмены из Краснодара не раз привозили домой призы за победу над очень сильными соперниками.