Мировой хоккей на любителя

Любители хоккея из разных стран мира соберутся в Сочи. С 14 по 20 апреля в олимпийской столице пройдет главный международный турнир среди любительских команд.

Состязания проводятся с 1996 года, раз в четыре года около ста хоккейных команд-любителей собираются, чтобы выявить сильнейшего и получить неофициальный титул чемпионов мира. Кубок мира по хоккею среди любительских и ветеранских команд EUROHA CUP-2019 наша страна примет впервые.

— Это лучший проект любительского хоккея в мире: он затрагивает всех людей, самые разные возрастные категории. Для нас очень важно, чтобы как можно больше людей по всему миру играли в хоккей. В этом году турнир пройдет в Сочи — там есть все необходимые условия и современные объекты, которые были созданы к Олимпиаде и чемпионату мира по футболу. Мы были в Сочи на одном из турниров и сразу же были очень заинтересованы в том, чтобы провести Кубок мира там. Россия является одной из самых развитых хоккейных стран, поэтому мы заинтересованы в организации турниров здесь. Я думаю, что у России хороший потенциал и перспективы и в будущем принимать такие соревнования,— отметила руководитель международного проекта «Хоккей для всех» Аленка Хити.

— Обычно к таким мероприятиям готовятся заранее, за два-три года, а в Сочи есть всё необходимое. Я сам был там, мне всё понравилось, и мы решили провести Кубок мира 2019 года в Сочи,— пояснил президент EUROHA Нормундс Купцис.

Местом проведения Кубка мира среди хоккеистов-любителей станут семь катков, расположенных в Олимпийском парке и на горном курорте «Роза Хутор». Главными аренами турнира будут Ледовые дворцы «Айсберг» и «Большой», принимавшие соревнования Олимпиады 2014 года. Для участников турнира будет организована обширная экскурсионная и развлекательная программа, ежедневно будет работать «Дом хоккея», в котором можно будет поучаствовать в различных конкурсах, увидеть концерты знаменитых российских музыкантов.

— Чем больше мы охватим людей, тем лучше. Когда один человек играет, то он за собой приводит на площадку еще трех-четырех человек. Если родители приводят детей хотя бы на трибуны, то ребенок уже будет небезразличен к этому виду спорта, если он и не станет профессионалом, то всегда попробует выйти на площадку, покататься,— отметил председатель оргкомитета турнира, двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров.

Об участии в турнире на данный момент заявила 41 команда. Помимо российских хоккеистов приехать в Сочи решили команды из Бельгии, Германии, Казахстана, Канады, Китая, Словении, Молдавии, а также две команды из Киева. В составе каждой команды должно быть не менее тринадцати человек, при этом никто не должен иметь действующего контракта с профессиональным клубом. Соревнования будут проходить в трех возрастных категориях: от 19 до 35 лет, от 35 до 50 лет и старше 50 лет. Регистрация команд будет осуществляться до 1 марта.

Ирина СИЗОВА