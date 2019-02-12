Седьмая встреча шестикратного победителя

Сочи примет матч континентального чемпионата по регби.

Шестнадцатого февраля в Сочи при поддержке «Столото» — официального спонсора Федерации регби РФ национальная сборная России по регби встретится с командой Бельгии. Матч пройдет на стадионе имени Славы Метревели (г. Сочи, ул. Бзугу, д. 2).

Участие «Столото», бренда крупнейшего распространителя государственных лотерей, в качестве официального спонсора спортивного мероприятия закономерно. Главная миссия государственных лотерей — финансирование социальных и целевых программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. Среди организаций, мероприятия которых активно поддерживает «Столото», Федерация регби России с лета 2018 года.

Регби в России в настоящее время уделяется особое внимание. Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отмечает важную роль этого вида спорта в укреплении здоровья граждан и формировании здорового образа жизни и поддерживает инициативы, направленные на развитие регби и регби-7.

Шестнадцатого февраля на стадионе имени Славы Метревели сборная России по регби сыграет против сборной Бельгии во втором туре чемпионата Европы-2019—2020. Это будет первый домашний матч европейского чемпионата для нашей сборной под руководством валлийского специалиста Лина Джонса. Пост главного тренера национальной сборной команды России по регби Лин Джонс занимает с августа 2018 года.

«Медведи» и «черные дьяволы» встретятся на поле в седьмой раз. Во всех предыдущих шести матчах национальная команда выходила победителем. Статистика личных встреч такова:

48:7 — Краснодар (17.02.2018);

25:18 — Брюссель (18.02.2017);

34:20 — Брюссель (15.03.2014);

43:32 — Сочи (16.03.2013);

32:15 — Москва (06.05.1995);

17:11 — Брюссель (11.10.1992).

Всех любителей регби ждет зрелищное состязание. Приняв в расчет статистику состоявшихся матчей, сборная Бельгии лишь один раз — зимой прошлого года проиграла сборной России с разгромным счетом. Во всех остальных встречах борьба была упорной и достойной. Суммарная разница игровых очков на текущий момент составляет 199:103 в пользу нашей сборной. Тем интереснее будет следить за ходом сочинского матча.

В мировом рейтинге World Rugby сборная России находится на 19-й строке. Бельгийцы занимают 25-ю строку, уступая сборной Гонконга (24-е место), но опережая сборную Германии (26-е место мирового рейтинга). Со сборной Германии россияне встретятся 2 марта на выездном матче.

Информационным партнером Федерации регби России выступает интернет-издание Sport24.

Матч сборных Россия — Бельгия.

Дата: 16 февраля 2019 года.

Начало матча: 14:00.

Где: центральный стадион имени Славы Метревели.

Адрес: г. Сочи, ул. Бзугу, д. 2.