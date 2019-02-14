Русские богатыри

Представители Кубани успешно выступили на Кубке России по тяжелой атлетике. Краснодарский край на соревнованиях в Старом Осколе представляли пятнадцать тяжелоатлетов. Пятеро из них стали победителями и призерами.

В региональном Министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края сообщили, что краснодарец Антоний Савчук и уроженка Новомышастовской Ани Саргсян привезли золотые медали, белореченец Виктор Гетц стал обладателем серебра, сочинцы Вячеслав Яркин и Давид Библ заняли третье место.

В командном зачете среди мужчин представители Краснодарского края заняли второе место, а среди женщин — третье. Всего в турнире принимали участие 247 штангистов из 37 регионов страны.