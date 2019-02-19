Уникальные призы для победительниц

Уникальные призы ждут победительниц Кубка мира по горнолыжному спорту, который пройдет в горах Сочи. Статусные международные состязания вернутся спустя семь лет на трассы курорта «Роза Хутор». Соревнования среди сильнейших горнолыжниц планеты в дисциплинах скоростной спуск и супергигант – Rosa Ski Dream – состоятся 2 и 3 марта.

- Rosa Ski Dream - единственный российский этап в календаре Кубка мира 2018/2019, который с 2020 года будет ежегодно проводиться на "Роза Хутор". В этом году победительницы Этапа Кубка мира станут обладательницами уникального приза в виде кокошника, дизайн которого был разработан специально для этих соревнований. Кокошник - старинный головной убор, один из символов национальных русских традиций. Оригинальный приз изготовлен из искусственного хрусталя, окрашенного в традиционные цвета призовых медалей: золотой - первое место, серебряный - второе и бронзовый - третье место, - рассказали на курорте «Роза Хутор».

Комиссия Международной лыжной Федерации (FIS) уже успешно завершила снежный контроль на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи и дала добро на проведение запланированного календарем Этапа Кубка мира по горнолыжному спорту у женщин.

- Ожидается, что в Сочи прибудут более чем 60 участниц соревнований из почти 20 стран мира. Российскую команду будут, вероятнее всего, представлять на этапе две участницы – Александра Прокопьева и Юлия Плешкова, выступавшие в этих дисциплинах на чемпионате мира-2019 в шведском Оре, - сообщили Российская Федерация горнолыжного спорта.

Борьба на склонах олимпийского курорта «Роза Хутор» обещает быть весьма напряженной. Поклонники горнолыжного спорта и гости курорта получат возможность увидеть практически всех лучших горнолыжниц мира, выступающих в скоростных дисциплинах, включая и только что завоевавших чемпионские титулы в шведском Оре словенку Илку Штухец (скоростной спуск) и американку Микаэлу Шиффрин (супергигант). А конкуренцию им составят сильнейшие соперницы – итальянка София Годжиа, норвежка Рагнхильд Мовинкель, швейцарка Коринне Зутер, австрийки Рамона Зибенхофер, Николь Шмидхофер и целый ряд других известных горнолыжниц.

Три официальные тренировки на олимпийской трассе скоростного спуска «Роза Хутор» запланированы на 27-28 февраля, а также – 1 марта. На 2 марта намечена гонка этапа в спуске, а на следующий день – 3 марта - соперницы будут соревноваться в супергиганте. Купить билеты на Этап Кубка мира по горнолыжному спорту можно в официальном онлайн-магазине курорта https://shop.rosaski.com/special-offers/. Добраться до места проведения соревнований (площадка Роза Стадион) зрители смогут на личном автотранспорте либо, поднявшись на канатной дороге «Олимпия» до Горной Олимпийской деревни, воспользоваться бесплатным трансфером до Роза Стадион.

Ирина СИЗОВА