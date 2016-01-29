Грипп есть или нет в Краснодаре

Весь месяц январь 2016г. бушуют страсти с ГРИППОМ, во многих регионах объявили карантин, а в Краснодаре заявляют не превышает нормы. В социальных сетях бродят страшилки про грипп, в школах и детских садах упало посещаемость, но в Министерстве здравоохранения заявляют у нас все ок.

Во всех государственных заведениях запрещается говорить о реальных масштабах пандемии гриппа. Моментально с полок исчезли противовирусные препараты и лекарства, лечащие ГРИПП. А чиновники не чего не предпринимают для того что бы появились эти лекарства в аптеках ведь можно организовать экстренно спецрейс и доставить в город необходимые препараты, а нет стойте ведь нужно кресло или стол купить за 300т.р. или еще как-нибудь роскошь.

Ну а если вы почувствовали недомогание, температура поднялась, кашель и другие симптомы, то незамедлительно обращайтесь к врачу, помните если неправильно будете лечиться и переносить болезнь на ногах можно получить осложнение, а еще хуже летальный исход.

И самое главное, основные препараты для лечения гриппа Реленза (Занамивир) лечит вирус гриппа типа А и В, Тамифлю (Осельтамивир) лечит вирус гриппа типа А и В, а также наш препарат АнвиМакс (содержит Ремантадин) лечение гриппа типа А.

Вспомогательные противовирусные препараты можно использовать Цитовир3 и Арбидол (препарат не имеет доказанной эффективности). С остальными препаратами будьте осторожны, они могут быть в лучшем случае пустышкой.

Коротко о каждом из них:

Оциллококцинум (гомеопатическое средство)- не доказана ни эффективность и содержание в препарате заявленных компонентов так как якобы производится из печени утки Anas barbariaelium.

Терафлю - препарат для борьбы с симптомами, но не лечит причину, от простого парацетамола будет больше толку.

Анаферон (гомеопатическое средство) - Производитель заявляет, что препарат обладает противовирусной активностью за счет повышения общей сопротивляемости организма, однако его эффективность часто ставится под сомнение, ввиду полного отсутствия действующего вещества в таблетках.

Кагоцел - в списках лекарственных препаратов Всемирной организации здравоохранения отсутствует. По данным представителей Формулярного комитета РАМН и ОСДМ, эффективность препарата не доказана со слов директора компании «Ниармедик» «Мы взяли целлюлозу, это полимер из хлопка, взяли ещё определённое вещество, получаемое из хлопка, его соединили с целлюлозой, получили полимер. Он и называется «Кагоцелом»»

Ингавирин - По данным представителей Формулярного комитета РАМН и Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ), эффективность препарата не доказана

Афлубин - (гомеопатическое средство) в списках лекарственных препаратов Всемирной организации здравоохранения отсутствует. По данным представителей Формулярного комитета РАМН и ОСДМ, эффективность препарата не доказана.

Антигриппин Агри - (гомеопатическое средство) в списках лекарственных препаратов Всемирной организации здравоохранения отсутствует. По данным представителей Формулярного комитета РАМН и ОСДМ, эффективность препарата не доказана.

Циклоферон - По данным независимых экспертов, циклоферон, как и многие другие иммуномодуляторы, не имеют доказательств эффективности.

И последнее не занимайтесь самолечением обратитесь к специалисту. Будьте здоровы.