Названа причина распространения птичьего гриппа на Кубани

По данным ведомства, с конца 2016 года по сегодняшний день в регионе зарегистрировано четыре очага птичьего гриппа. Два выявлены в частных подворьях в Красноармейском и Крымском районах, еще два — в дикой фауне в Апшеронском и Темрюкском районах.

Для недопущения дальнейшего распространения вируса была организована вакцинация птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах граждан. Предприятия переведены на закрытый режим. С гражданами ведут разъяснительную работу по правилам содержания птиц, ужесточен контроль за перевозкой и реализацией птицы, а также продукции птицеводства. В выявленных очагах все необходимые мероприятия выполняются в полном объеме.

Также на особый контроль ситуацию в целом с птичьим гриппом взяли соответствующие краевые службы и ведомства. Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, массовый падеж диких лебедей произошел в январе текущего года на техническом водоеме территории «Водоканала» Апшеронского района. Всего погибла 131 птица. Все они стали жертвами птичьего гриппа типа А. Это подтвердили лабораторные исследования. Все трупы птиц уничтожены.

В настоящее время карантин действует стразу в трёх районах Кубани — в Темрюкском, Апшеронском и Крымском.