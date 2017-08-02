800 человек заболели кишечной инфекцией на побережье Кубани за неделю‍

На Черноморском побережье Краснодарского края за неделю 24—30 июля зарегистрировано 887 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями.

При этом в Роспотребнадзоре заявляют, что это для региона нормальные показатели, не превышающие среднемноголетнего уровня заболеваемости. «Эпидемиологическая ситуация характеризуется как стабильная», — заявили в пресс-службе.

Сообщается также, что все 28 тыс. 050 лабораторных исследований морской воды у Черноморского побережья не выявили несоответствия гигиеническим нормативам.